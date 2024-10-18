Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» откроет кинофестиваль «Послание к человеку»

Художественный фильм «Ученик. Восхождение Трампа» режиссера Али Аббаси откроет сегодня Международный кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Культура».

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В этой картине речь идет о годах становления политика и бизнесмена. Помимо ленты о Трампе, в конкурсную программу смотра вошли 77 фильмов, а также ещё 130 кинокартин будут показаны в рамках спецпрограмм.

Закроется же фестиваль лентой индийского режиссера Паял Кападиа «Все, что нам кажется светом».

Ранее стало известно, что более 50 фильмов представит Международный кинофестиваль «Евразия-кинофест», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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