Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» откроет кинофестиваль «Послание к человеку»

В этой картине речь идет о годах становления политика и бизнесмена. Помимо ленты о Трампе, в конкурсную программу смотра вошли 77 фильмов, а также ещё 130 кинокартин будут показаны в рамках спецпрограмм.

Закроется же фестиваль лентой индийского режиссера Паял Кападиа «Все, что нам кажется светом».

Ранее стало известно, что более 50 фильмов представит Международный кинофестиваль «Евразия-кинофест», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

