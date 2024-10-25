«Притягательная персона»: Как выборы повлияют на сборы фильма про Трампа в России

«Думаю, перенос показа связан с выборами. Инфоповод все-таки помогает поднять сборы. Логика дистрибьютера в том, что выборы пройдут, на волне этого шума интерес к фильму будет выше. Это очень логично - приурочить показ к выборам. 14 ноября – самая оптимальная дата, потому что 7 ноября – рано, еще не все штаты посчитаны. Выиграет Трамп или проиграет, это в любом случае персона, которая определенно является притягательной. Определенная часть нашей страны интересуется американскими выборами», - объяснила она.

По ее словам, фестивальная картина привлечет лишь узкую аудиторию, а некоторые поклонники придут на Себастьяна Стэна в главной роли, но больших сборов не будет.

«Это картина фестивальная, не блокбастер. Но у фильма есть своя целевая аудитория – люди, которые интересуются международной политикой. Поэтому ожидать кассовых рекордов не стоит. Что касается актеров, все-таки зрители идут в кино, например, на Марвел, а не на Себастьяна Стэна. Я всегда привожу в пример Роберта Паттинсона и «Сумерки», которые собирали миллиарды. А когда он снялся в драме «Помни меня», у фильма были мизерные сборы. Актер лишь одна из многих составляющих успеха фильма, и какая-то часть поклонников, конечно, придет посмотреть на Себастьяна Стэна», - заключила собеседница НСН.

Ранее актер Дмитрий Дюжев рассказал о роли Джо Байдена в сериале «Гудбай». Первая серия комедийного сериала будет представлена на телеканале ТНТ 28 октября. По сюжету Байден намерен под прикрытием посетить Россию, чтобы уточнить, почему его санкции против страны не работают. В первый же день он теряет паспорт, после чего вынужден работать учителем английского языка, чтобы накопить денег и вернуться домой, передает «Радиоточка НСН».

