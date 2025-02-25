«Ошибка Михалкова»: Дадут ли «Мастеру и Маргарите» «Нику» вместо «Золотого Орла»
Академия кинематографических искусств «Ника» оценивает фильм, а не поступки и высказывания его режиссера, заявил НСН Давид Шнейдеров, а Александр Сокуров подтвердил, что в первую очередь нужно оценивать качество кино.
Политические взгляды режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина не должны повлиять на оценку академией «Ника» этой картины, и, скорее всего, она и станет победителем в номинации «Лучший фильм». Об этом в беседе с НСН рассказал член жюри кинопремии «Ника» Давид Шнейдеров.
Фильм проживающего в США режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получил семь номинаций на премию «Ника». Вручение пройдет 24 марта. В частности, картина получила номинации «Лучший игровой фильм» и «Лучшая мужская роль». Ранее фильм не получил ни одной номинации на премию «Золотой Орел», учрежденную Никитой Михалковым. Шнейдеров выразил мнение, что «Мастер и Маргарита» станет лучшим фильмом по версии академиков.
«Мне представляется грандиозной ошибкой со стороны академии Михалкова не включать «Мастера и Маргариту» вообще ни в одну из номинаций. Этот фильм получил огромное количество наград от «Белого слона» и был признан лучшим. Я бы сделал ставки на «Мастера и Маргариту», как на лучший фильм, безусловно. Мне кажется, что Юра Борисов получит приз за лучшую мужскую роль, а «Мастер» - за лучший фильм. Для меня странно, что эту картину обошли вниманием, так как это самый привлекающий внимание фильм года», - заявил он.
По словам Шнейдерова, члены жюри «Ника» будут оценивать исключительно сам фильм и его качество.
«Что касается фигуры режиссёра, то академии «Ника» это не помешает. Я сам член академии «Ника», я принимал участие в голосовании, и мне фигура Локшина не мешает, как, думаю, и большинству моих коллег из академии. Мы оцениваем кино, а не политические взгляды режиссера. Мне кажется, что премия «Золотой орел» ошиблась. А уж по каким причинам - это вопросы к академикам и лично к Никите Сергеевичу Михалкову. Мне кажется, что академия «Ника» оказалась более справедливой», - подытожил он.
В свою очередь режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что главное – это качество фильма, а не то, что говорит или делает его режиссер.
«Главное, чтобы фильм был интересный и художественно цивилизованный. Вот это важно. В конце концов, режиссеры люди разные, они по-разному могут себя вести. Самое важное – качество фильма. Я вообще часто не понимаю критерии, по которым оценивают фильмы на этих фестивалях», - резюмировал он.
В числе претендентов на премию «Ника» в номинации «Лучший фильм» пять картин: «Мастер и Маргарита», «Воздух», «Смотри на меня», «Кончится лето» и «Снег в моем дворе», В шорт-лист в номинации «Лучшая мужская роль» попали Юра Борисов (за роль в фильме «Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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