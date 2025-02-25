«Ошибка Михалкова»: Дадут ли «Мастеру и Маргарите» «Нику» вместо «Золотого Орла»

«Что касается фигуры режиссёра, то академии «Ника» это не помешает. Я сам член академии «Ника», я принимал участие в голосовании, и мне фигура Локшина не мешает, как, думаю, и большинству моих коллег из академии. Мы оцениваем кино, а не политические взгляды режиссера. Мне кажется, что премия «Золотой орел» ошиблась. А уж по каким причинам - это вопросы к академикам и лично к Никите Сергеевичу Михалкову. Мне кажется, что академия «Ника» оказалась более справедливой», - подытожил он.

В свою очередь режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что главное – это качество фильма, а не то, что говорит или делает его режиссер.

«Главное, чтобы фильм был интересный и художественно цивилизованный. Вот это важно. В конце концов, режиссеры люди разные, они по-разному могут себя вести. Самое важное – качество фильма. Я вообще часто не понимаю критерии, по которым оценивают фильмы на этих фестивалях», - резюмировал он.

В числе претендентов на премию «Ника» в номинации «Лучший фильм» пять картин: «Мастер и Маргарита», «Воздух», «Смотри на меня», «Кончится лето» и «Снег в моем дворе», В шорт-лист в номинации «Лучшая мужская роль» попали Юра Борисов (за роль в фильме «Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

