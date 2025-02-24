«Каноны против рэпа»: Фильм «Пророк» досрочно проиграл битву «Мастеру»
Читающий рэп Пушкин отпугнул от фильма консервативную аудиторию, сказал в эфире Роман Исаев, констатировав, что эксперимент крупных студий оказался не слишком удачным.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» проиграл заочную битву «Мастеру и Маргарите» и теперь в лучшем случае заработает в прокате 1,5 млрд рублей, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
По итогам двух уикендов в прокате фильм режиссера Феликса Умарова «Пророк» с Юрой Борисовым в главной роли заработал в кинотеатрах около 800 млн рублей, при этом изначально индустрия ожидала итоговых сборов от картины на уровне 2-3 млрд рублей. Исаев объяснил, почему таких цифр точно не будет.
«У "Пророка" были бы шансы собрать 2-3 млрд рублей, если бы аудитория активно пошла на картину, и фильм "зашел" в зрителя, но этого не произошло в силу необычной диалоговой формы. Рэп должен было привлечь подростков, разогнать сарафаном интерес и поднять какой-то хайп вокруг проекта, но он отпугнул большое количество людей, более консервативную аудиторию, которая хотела бы на экранах видеть Пушкина, не читающего рэп, а в каком-то более каноническом образе. Такая форма подачи материала оказалась им совершенно не близкой, эти люди на данный проект просто не пошли. Некий эксперимент, который был проведен нашими крупными производственными студиями, оказался не вполне удачным. Сейчас фильм в лучшем случае может мечтать о 1,5 миллиарда, которого с высокой долей вероятности не будет. Понятно, что миллиардная отметка будет преодолена, но, к сожалению, итоги окажутся в разы меньше прогнозов, которые были у индустрии», - сказал Исаев.
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в 2024 году собрал в прокате 2,3 млрд рублей. Член совета АВК подтвердил, что «заочная битва» картин завершилась поражением «Пророка».
«Конечно, "Пророк" проиграл, чудес не произойдет. Фильмы, которые заходят в аудиторию, разгоняются на своем втором или третьем уикенде. Второй уикенд крайне редко собирает больше первого, но когда картина "заходит" в зрителя и положительный сарафан разгоняет кассовые сборы, у таких проектов идет минимальное падение. Картина крепко держится в прокате и третий уикенд может быть по сборам даже больше, чем второй. Мы это видели это в прошлом году на примере "Мастера и Маргариты" и французского "Графа Монте-Кристо". К сожалению, сейчас никакого чуда произойти не может, кроме, может быть, каких-то обязательных лавинообразных походов школьных групп, если такая активность будет», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Роман Григорьев ранее говорил «Радиоточке НСН», что фильм «Пророк» заинтриговал зрителей, но разочаровал музыкальными номерами, а поклонники творчества Пушкина и вовсе сочли картину «безумной».
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