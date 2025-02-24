«Каноны против рэпа»: Фильм «Пророк» досрочно проиграл битву «Мастеру»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» проиграл заочную битву «Мастеру и Маргарите» и теперь в лучшем случае заработает в прокате 1,5 млрд рублей, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

По итогам двух уикендов в прокате фильм режиссера Феликса Умарова «Пророк» с Юрой Борисовым в главной роли заработал в кинотеатрах около 800 млн рублей, при этом изначально индустрия ожидала итоговых сборов от картины на уровне 2-3 млрд рублей. Исаев объяснил, почему таких цифр точно не будет.