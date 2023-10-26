«Лицемерие и одержимость!»: Волочкова о балетных врагах и проекте жизни
Анастасия Волочкова рассказала в эфире НСН о главном проекте своей жизни, назвала Эйфмана лучшим хореографом и указала на целовавших руки завистников.
Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН рассказала о трудном пути к балетному триумфу и назвала главную проблему своей карьеры.
Сегодня, 26 октября, отмечается Всемирный день балета. В этот день мировые звёзды балета проводят мастер-классы для молодых танцоров.
«Дойдя до уровня высокого эшелона, с уверенностью говорю, что в моем случае самое больное и тяжелое - это не какие-то травмы, увечья или физические недуги, а именно вынести груз невероятного, сливающегося на меня ушата грязи. Здесь нужна большая стойкость», - сказала Волочкова.
Она назвала любимым хореографом Бориса Эйфмана, а также рассказала о «проекте своей жизни».
«Если говорить о топовых постановках, мой любимый хореограф – Борис Эйфман, честь и радость танцевать Екатерину Великую в его балете "Русский Гамлет". А сейчас я готовлю свою постановку, это действительно проект моей жизни, он называется "Одержимость", премьера через месяц, 25 ноября. Я в эту постановку вложила историю своей жизни, которая может называться "Бал лицемерия", когда люди тебе сегодня целуют руки и являются твоей свитой, а завтра в одночасье превращаются в завистливых врагов и недоброжелателей. Этот проект и про любовь, и про разочарование, у меня сейчас репетиции по семь часов в день», - подчеркнула балерина.
Волочкова также рассказала о начале своего творческого пути, отметив, что изначально у нее не было растяжки.
«Балет – это вся моя жизнь. В пять лет у меня появилась цель стать балериной и я очень счастлива, что меня мама тогда привела в Мариинский театр на балет "Щелкунчик". Что касается сложностей, они были с самого начала моего творческого пути. Когда я пришла в балетное училище, оказалось, что у меня нет никаких физических данных, ни растяжки, ничего. Все это надо было нарабатывать большим трудом, родители наняли мне частного преподавателя, которой я благодарна всю свою творческую жизнь. Это Эльвира Кокорина, ученица Агриппины Вагановой, чьим именем названа Академия Русского балета», - заключила собеседница НСН.
Заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о «Пиковой даме» и других новых балетах Большого.
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