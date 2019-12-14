Всего восемь фильмов с господдержкой окупились в 2019 году

14 декабря 201914:21

Из 68 фильмов, созданных в России при финансовой поддержке государства, окупились за прошедшие 11 месяцев 2019 года только восемь. Об этом информирует РБК.

Самым кассовым российским фильмом оказалась лента «Т-34», сборы которой составили 522 млн рублей. Также в числе окупившихся «Миллиард», «Давай разведемся!» «Любовницы», «Бабушка легкого поведения-2» и другие.

Коммерческим провалом был отмечен выход приключенческой ленты «Тайна печати дракона».

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Подсчеты сделаны на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По мнению аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, мнение которого приводит РБК, положение, когда на десять профинансированных в 2019 году фильмов - лишь один успешный, ненормально. Эксперт считает, что проблема связана с работой системы господдержки, которая не предусматривает возврат бюджетных средств в случае коммерческого провала.

В 2019 году в прокат вышли всего 168 отечественных фильмов. Это на 28 больше, чем в 2018 году. При этом в прошлом году окупалась каждая шестая картина.

Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН посоветовал фильмы, которые стоит посмотреть на Новый год.


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ФОТО: Author I, Vow. Wikipedia
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