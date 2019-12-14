Всего восемь фильмов с господдержкой окупились в 2019 году

Подсчеты сделаны на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По мнению аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, мнение которого приводит РБК, положение, когда на десять профинансированных в 2019 году фильмов - лишь один успешный, ненормально. Эксперт считает, что проблема связана с работой системы господдержки, которая не предусматривает возврат бюджетных средств в случае коммерческого провала.

В 2019 году в прокат вышли всего 168 отечественных фильмов. Это на 28 больше, чем в 2018 году. При этом в прошлом году окупалась каждая шестая картина.

Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН посоветовал фильмы, которые стоит посмотреть на Новый год.



