Всего восемь фильмов с господдержкой окупились в 2019 году
Из 68 фильмов, созданных в России при финансовой поддержке государства, окупились за прошедшие 11 месяцев 2019 года только восемь. Об этом информирует РБК.
Самым кассовым российским фильмом оказалась лента «Т-34», сборы которой составили 522 млн рублей. Также в числе окупившихся «Миллиард», «Давай разведемся!» «Любовницы», «Бабушка легкого поведения-2» и другие.
Коммерческим провалом был отмечен выход приключенческой ленты «Тайна печати дракона».
Подсчеты сделаны на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
По мнению аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, мнение которого приводит РБК, положение, когда на десять профинансированных в 2019 году фильмов - лишь один успешный, ненормально. Эксперт считает, что проблема связана с работой системы господдержки, которая не предусматривает возврат бюджетных средств в случае коммерческого провала.
В 2019 году в прокат вышли всего 168 отечественных фильмов. Это на 28 больше, чем в 2018 году. При этом в прошлом году окупалась каждая шестая картина.
Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН посоветовал фильмы, которые стоит посмотреть на Новый год.
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