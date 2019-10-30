Шнейдеров: Российских кинопродюсеров волнует не успех в прокате, а деньги Минкульта
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
30 картин, профинансированных Минкультом, посмотрели меньше 30 тысяч зрителей
Всего за четыре года Минкульт профинансировал 155 картин, показывают данные государственной базы данных продажи кинобилетов. Из них 80 фильмов, то есть больше половины профинансированных картин, в кинотеатрах увидели меньше 10 тыс. зрителей, а у 30 картин не набралось и тысячи зрителей.
Давид Шнейдеров: «Минкульт, кстати, ласково умолчал о том, что есть ряд картин, которые не посмотрел ни один зритель. Однако, деньги были выделены, освоены, кино, вроде как, было снято и сдано в Госфильмофонд. А уж что будет с прокатом … Да с каких пор российских продюсеров волнует прокат? Их волнуют деньги, которые выделят Минкульт и Фонд кино», - констатировал Давид Шнейдеров, общаясь с НСН.
HBO, все-таки, снимет приквел к «Игре престолов»
Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу «Игра престолов» британского режиссера С. Дж. Кларксон. Предполагалось, что действие сериала развернется за тысячи лет до оригинала и расскажет о происхождении Белых ходоков. Но в итоге приквел расскажет о событиях за 300 лет до уже показанных событий, и расскажет о династии Таргариенов.
Давид Шнейдеров: «Я думаю, что приквел, сиквел и спин-офф будут иметь успех, потому, что «Игра престолов» взорвала без преувеличения весь земной шар. И я думаю, что многие-многие люди будут ждать, когда же им расскажут, откуда, все-таки, взялась Дейнерис Таргариан и Джон Сноу», - сказал он НСН.
Кустурица снял клип на песню группы The Hatters
Культовый сербский режиссёр Эмир Кустурица снял на Балканах клип на песню группы The Hatters из Санкт-Петербурга. Съёмки видео на песню "Всё сразу" петербургской группы The Hatters проводились на Балканах.
Давид Шнейдеров: «Новость классная! Все мы знаем, что Кустурица – потрясающий кинорежиссер. Кроме того, как вы знаете, он еще и замечательный музыкант. У него есть группа The No Smoking Orchestra. Думаю, что и клип у него получится первоклассный, поэтому будем ждать, когда же Эмир Кустурица предстанет перед нами, как режиссер видеоклипов», - отметил Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
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