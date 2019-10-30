Шнейдеров: Российских кинопродюсеров волнует не успех в прокате, а деньги Минкульта

Давид Шнейдеров: «Минкульт, кстати, ласково умолчал о том, что есть ряд картин, которые не посмотрел ни один зритель. Однако, деньги были выделены, освоены, кино, вроде как, было снято и сдано в Госфильмофонд. А уж что будет с прокатом … Да с каких пор российских продюсеров волнует прокат? Их волнуют деньги, которые выделят Минкульт и Фонд кино», - констатировал Давид Шнейдеров, общаясь с НСН.

