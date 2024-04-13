Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts
13 апреля 202417:45
Американская рок-группа Linkin Park представила альбом Papercuts со своими 20 главными хитами.
Отмечается, что в сборнике также представлена песня QWERTY.
QWERTY была выпущена в фанатском сборнике LP Underground 6.0.
Ранее группа Linkin Park опубликовала неизданную песню «Friendly Fire», которая была записана во время работы над альбомом «One More Light», вышедшим в 2017 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru