Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts

Американская рок-группа Linkin Park представила альбом Papercuts со своими 20 главными хитами.

«Саундтрек жизни!»: Актриса Хлендовска о роли, посвященной солисту Linkin Park

Отмечается, что в сборнике также представлена песня QWERTY.

QWERTY была выпущена в фанатском сборнике LP Underground 6.0.

Ранее группа Linkin Park опубликовала неизданную песню «Friendly Fire», которая была записана во время работы над альбомом «One More Light», вышедшим в 2017 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры