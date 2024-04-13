Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts

Отмечается, что в сборнике также представлена песня QWERTY.

QWERTY была выпущена в фанатском сборнике LP Underground 6.0.

Ранее группа Linkin Park опубликовала неизданную песню «Friendly Fire», которая была записана во время работы над альбомом «One More Light», вышедшим в 2017 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

