Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой

Известная музыкальная группа Linkin Park планирует вернуться на сцену с новой вокалисткой, сообщает Billboard со ссылкой на близкие к исполнителям источники.

Группа Linkin Park выпустила трек «Friendly Fire» с голосом Честера Беннингтона

Новая вокалистка заменит Честера Беннингтона – бывшего вокалиста, который покончил с собой летом 2017 года. В настоящее время коллектив состоит из трех участников: Майка Шиноды, Бреда Делсона и Дэейва Фаррела.

Турне Linkin Park может состояться уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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