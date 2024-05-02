Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой

Новая вокалистка заменит Честера Беннингтона – бывшего вокалиста, который покончил с собой летом 2017 года. В настоящее время коллектив состоит из трех участников: Майка Шиноды, Бреда Делсона и Дэейва Фаррела.

Турне Linkin Park может состояться уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

