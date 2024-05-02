Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой
Известная музыкальная группа Linkin Park планирует вернуться на сцену с новой вокалисткой, сообщает Billboard со ссылкой на близкие к исполнителям источники.
Новая вокалистка заменит Честера Беннингтона – бывшего вокалиста, который покончил с собой летом 2017 года. В настоящее время коллектив состоит из трех участников: Майка Шиноды, Бреда Делсона и Дэейва Фаррела.
Турне Linkin Park может состояться уже в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru