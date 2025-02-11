«В надежные руки!»: Певцов заявил, что с радостью вернется в «Ленком» к Панкову
Владимир Панков – состоявшийся художник и мастер, при котором художественное руководство «Ленкома» в надежных руках, сказал в эфире НСН Дмитрий Певцов.
Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью НСН заявил, что готов говорить о возвращении в театр «Ленком Марка Захарова», если его пригласит новый художественный руководитель Владимир Панков.
В середине января Певцов объявил о прощании с «Ленкомом», в котором он проработал 33 года, отметив при этом, что у него есть время, силы и желание играть на сцене. После этого в театре произошли кадровые перестановки: его директор Марк Варшавер был переведен на должность президента, его место занял Дмитрий Берестов, а новым худруком назначили Владимира Панкова. Певцов отметил, что готов вернуться в «Ленком».
«Во-первых, я из "Ленкома" особенно не уходил, в последнее время я там играл полтора спектакля. Не могу сказать, что есть большое количество приглашений из других театров – робкие намеки, но ничего серьезного я для себя не отметил. Моя работа с "Новым театром" над спектаклем "Лавр" пока становится главной. О возвращении в "Ленком" можно говорить только с нынешним худруком. Когда он сочтет нужным позвать меня обратно или не позвать, тогда все будет ясно. Сейчас художественное руководство "Ленкома" в надежных руках. Владимир Панков – это состоявшийся художник, мастер со своим стилем и театральным почерком. Если я ему буду нужен, с радостью буду с ним работать», - заверил актер.
При этом он похвалил спектакль Панкова «Курьер» в театре «Центр драматургии и режиссуры», где тот также является худруком.
«Недавно я посмотрел блистательный спектакль "Курьер", который меня сильно порадовал, потому что это редкое явление на московской театральной сцене. Со сцены шла любовь, свет, радость, добро, надежда, музыка, юмор, хулиганство и огромный талант всего коллектива и его худрука», - заключил собеседник НСН.
Театральный критик Ольга Галахова ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с назначениями в «Ленкоме» была «чехарда», а кадровая политика Марка Варшавера вызывала вопросы. Она назвала новую должность Варшавера «почетной ссылкой».
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