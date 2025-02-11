«В надежные руки!»: Певцов заявил, что с радостью вернется в «Ленком» к Панкову

Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью НСН заявил, что готов говорить о возвращении в театр «Ленком Марка Захарова», если его пригласит новый художественный руководитель Владимир Панков.

В середине января Певцов объявил о прощании с «Ленкомом», в котором он проработал 33 года, отметив при этом, что у него есть время, силы и желание играть на сцене. После этого в театре произошли кадровые перестановки: его директор Марк Варшавер был переведен на должность президента, его место занял Дмитрий Берестов, а новым худруком назначили Владимира Панкова. Певцов отметил, что готов вернуться в «Ленком».