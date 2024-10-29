«Небожитель и вымышленная страна»: Автор первой биографии Мазаева о секретах книги
«Моральный кодекс» пел не только о любви, но люди видели лишь верхнюю часть айсберга, сказал в эфире НСН Денис Ступников, отметив, что 25 лет собирал материал для этой книги.
Первая биографическая книга о лидере группы «Моральный кодекс» Сергее Мазаеве раскрывает истинный смысл его песен и знакомит читателя с слабо освещавшимися периодами его карьеры, рассказал в интервью НСН автор этой книги, музыкальный критик Денис Ступников.
Презентация книги Ступникова «Сергей Мазаев. Авторизованная биография» состоится в Москве 29 октября. В 2024 году Мазаев отмечает 65-летие, а группа «Моральный кодекс» - 35-летие. Автор рассказал, как родилась идея этой книги.
«Несмотря на то, что я большой поклонник "Морального кодекса" и слушаю эту группу практически с момента основания, раньше я даже и мечтать не мог написать такую книгу, потому что для меня Мазаев – это эталон качества, воплощение всего самого лучшего, что может быть и в музыке, и в культуре. Для меня он казался человеком недосягаемым, небожителем, но со временем у нас наладились добрые отношения. Несколько лет назад я предложил ему сделать книгу, он согласился. Материал к ней собирался 25 лет, когда я активно ходил на концерты, писал репортажи, рецензировал диски, посещал пресс-конференции и презентации. Активная фаза написания книги заняла где-то год, твердое согласие Сергея Мазаева было получено весной 2023 года. Он очень ответственно подошел к беседам со мной для книги, мы неоднократно встречались, общались по несколько часов», - сказал Ступников.
По его словам, в книге раскрываются «социальные» смыслы вроде бы романтических песен Мазаева.
«Я кандидат филологических наук, а диссертация у меня была по рок-поэзии. Используя филологический инструментарий, я разбираю тексты песен. С одной стороны, есть музыкальный контекст, а с другой – социальный. В случае с "Моральным кодексом" он является недооцененным, потому что люди видели зачастую лишь верхнюю часть айсберга и некоторые даже говорили, что Мазаев поет о любви, а рок – это же протест и бунтарство. На самом деле это заблуждение. "Моральный кодекс" пел не только о любви, но и о ситуации в стране. Например, песня "Она меняет свой цвет" посвящена России, находившейся на переломе и поменявшей флаг в 1991-92 году. А из-за второго альбома группы "Гибкий стан" Мазаев много ругался, поскольку его название написали в два слова. У него был контекст, что "Гибкийстан" — это название некой вымышленной страны, типа Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. Название альбома должно было быть в одно слово и намекать на Россию, которая в 1990-е в определенной мере там прогнулась под Запад. Он очень сильно расстраивался, что этот концепт разрушили, а альбом стал чисто любовным. Этой книгой мы восстанавливаем историческую справедливость, показывая, каким был изначальный замысел. Практически любую песню "Морального кодекса" можно так проанализировать, и в книге вы сделаете для себя в этом плане немало удивительных открытий», - пообещал автор биографии Мазаева.
По его словам, в книге есть и сюрпризы, связанные с музыкантами, с которыми сотрудничал Мазаев.
«Сергей Мазаев - человек очень общительный, при этом он работает не только с рок-тусовкой, но и с эстрадными, джазовыми и даже поп-исполнителями. В книге есть прямая речь Игоря Бутмана, Владимира Матецкого, Наталья Ветлицкой и даже питерской андеграундной группы The Meantraitors, играющей англоязычный psychobilly. Выяснилось, что "Моральный кодекс" ее поддерживал с самого основания, с начала 1990-х. Получается диапазон от эстрады до андеграунда. При этом мы не ограничивались "Моральным кодексом", охватив и нынешние проекты Мазаева. Это и оркестр, и "QUEENtet", я даже брал интервью у итальянского певца Андреа Косты, с которым у Мазаева сейчас уже второй альбом пишется, а один вышел», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сергей Мазаев рассказывал «Радиоточке НСН», что его песня «Первый снег», в которой поется про Карабаса-Барабаса и Дуремара, была про 1991-й год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Останина назвала «возвратом Средневековья» идею отправить женщин на «удаленку»
- В подмосковном Долгопрудном загорелся склад с удобрениями
- Вологодский губернатор назвал «либеральным» ограничение продажи алкоголя
- Президент Польши: Украина перестала считать Варшаву партнером
- Кадыров пообещал Украине возмездие после атаки на университет спецназа в Гудермесе
- От «Аноры» до «Волшебника»: «Яндекс» вложит в развлекательный контент 100 млрд рублей
- Потери ВСУ на Курском направлении превысили 27 950 военнослужащих
- Лантратова призвала обсудить возможность «удаленки» для женщин с детьми
- В Белгородской области два человека стали жертвами разрыва суббоеприпасов
- «Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru