«Небожитель и вымышленная страна»: Автор первой биографии Мазаева о секретах книги

Первая биографическая книга о лидере группы «Моральный кодекс» Сергее Мазаеве раскрывает истинный смысл его песен и знакомит читателя с слабо освещавшимися периодами его карьеры, рассказал в интервью НСН автор этой книги, музыкальный критик Денис Ступников.

Презентация книги Ступникова «Сергей Мазаев. Авторизованная биография» состоится в Москве 29 октября. В 2024 году Мазаев отмечает 65-летие, а группа «Моральный кодекс» - 35-летие. Автор рассказал, как родилась идея этой книги.