«Блюз, ирония и страсти»: Сергей Мазаев о новых хитах и лидерах поп-сцены
На летнем концерте в Москве состоится абсолютная премьера песни «У меня есть план», сказал в эфире НСН лидер «Морального кодекса», похвалив Zivert и Анну Асти.
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН рассказал об июльском концерте в Москве, новых синглах и своем отношении к современным «звездам».
Мазаев вместе со своей группой 5 июля даст в «Зеленом театре» ВДНХ большой летний концерт, на котором, в частности, прозвучат отмечающие 35-летие хиты «До свиданья, мама!» и «Я тебя люблю». Музыкант рассказал о новых релизах, которые также услышат зрители.
«Этот год оказался для нас богатым на релизы. Совсем недавно мы презентовали на стриминговых платформах песню “Солнце”, а сейчас на очереди еще два сингла. “А мир всё меняется” - это такое мажористое диско, очень настроенческий трек, который редакторы радиостанций уже прозвали между собой “летней песней”. И если эти композиции мы время от времени уже играем на концертах, то абсолютной премьерой станет песня “У меня есть план” - ироничный блюз авторства композитора Александра Рыбкина и поэта Карена Кавалеряна, который ждал своего часа более 20 лет. Большие концерты мы играем не так часто, но выступить с летним сольником в "Зеленом театре" ВДНХ стало для нас доброй традицией», - отметил Мазаев.
Он также объяснил, почему «Моральный кодекс» предпочитает клубные концерты стадионным.
«Стадионный концерт — большая трудозатрата: звук, свет, режиссура, сценография - все это требует огромной подготовки. У меня несколько проектов, с которыми мы активно концертируем - “Моральный кодекс”, Queentet, Оркестр - времени и человеческих ресурсов на организацию масштабного стадионного концерта просто нет. Сейчас нам больше нравится выступать в клубах и залах, обеспечивающих хорошую акустику, удобную сцену и комфортные условия для артистов и зрителей», - сказал лидер «Морального кодекса».
Касаясь современных звезд поп- и рок-музыки, Мазаев указал, что их песни ориентированы уже на новое поколение.
«Из современных артистов знаю Zivert, Люсю Чеботину, Мари Краймбрери, Женю Трофимова. С Анной Асти недавно познакомились на одном из мероприятий. Все очень хорошие ребята, но проблематика их песен, все эти страсти - для таких же, как они, молодых девчонок и мальчишек. А я уже все-таки в другом возрасте и эмоциональном состоянии нахожусь. Если говорить о Шамане, я не очень хорошо знаком с его репертуаром, но считаю, что у Ярослава действительно хороший голос, диапазон. Вообще, мне кажется, что он мог бы быть идеальным вокалистом для группы “Парк Горького”», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин ранее рассказал «Радиоточке НСН», что сроки выхода его нового альбома сдвигаются на конец лета – начало осени.
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