Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН рассказал об июльском концерте в Москве, новых синглах и своем отношении к современным «звездам».

Мазаев вместе со своей группой 5 июля даст в «Зеленом театре» ВДНХ большой летний концерт, на котором, в частности, прозвучат отмечающие 35-летие хиты «До свиданья, мама!» и «Я тебя люблю». Музыкант рассказал о новых релизах, которые также услышат зрители.