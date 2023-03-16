Лидер группы «Пикник» сыграет Абадонну в балете «Мастер и Маргарита»
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский исполнит роль Абадонны в балете «Мастер и Маргарита», сообщили в пресс-службе проекта.
Балет Сергея Полунина пройдет в Crocus City Hall 22 марта. Ведущие партии «Мастера и Маргариты» исполнят сам Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Тринадцатикратной чемпионке мира по художественной гимнастике Яне Кудрявцевой отведена роль Геллы.
Отмечается, что композитором проекта стал Эдуард Артемьев, а световым дизайном займется Давид Минасян.
Ранее в Москве прошла премьера новой постановки Аллы Духовой. Спектакль «ИНЗЕНАЙТ» состоялся в день рождения Театра TODES.
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