Лидер группы «Пикник» сыграет Абадонну в балете «Мастер и Маргарита»

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский исполнит роль Абадонны в балете «Мастер и Маргарита», сообщили в пресс-службе проекта.

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Балет Сергея Полунина пройдет в Crocus City Hall 22 марта. Ведущие партии «Мастера и Маргариты» исполнят сам Полунин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Тринадцатикратной чемпионке мира по художественной гимнастике Яне Кудрявцевой отведена роль Геллы.

Отмечается, что композитором проекта стал Эдуард Артемьев, а световым дизайном займется Давид Минасян.

Ранее в Москве прошла премьера новой постановки Аллы Духовой. Спектакль «ИНЗЕНАЙТ» состоялся в день рождения Театра TODES.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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