Трамп захотел ввести 100-процентные пошлины на все иностранные фильмы
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести в стране пошлины в 100% на все зарубежные фильмы. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, американская киноиндустрия «умирает очень быстрой смертью».
«Я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом», - указал глава государства.
Как отметил президент, другие государства предлагают различные стимулы, чтобы увести режиссеров и киностудии из Соединенных Штатов, Голливуд «опустошается». Такие согласованные усилия стран угрожают национальной безопасности.
Ранее администрация Трампа предложила сократить статьи расходов Пентагона, не связанные с обороной, на $163 млрд, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru