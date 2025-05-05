Трамп захотел ввести 100-процентные пошлины на все иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести в стране пошлины в 100% на все зарубежные фильмы. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, американская киноиндустрия «умирает очень быстрой смертью».

«Я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом», - указал глава государства.

Как отметил президент, другие государства предлагают различные стимулы, чтобы увести режиссеров и киностудии из Соединенных Штатов, Голливуд «опустошается». Такие согласованные усилия стран угрожают национальной безопасности.

Ранее администрация Трампа предложила сократить статьи расходов Пентагона, не связанные с обороной, на $163 млрд, пишет Ura.ru.

