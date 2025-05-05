Над Россией ликвидировали 26 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Минобороны.

«За период с 23.00 мск 4 мая до 02.30 мск 5 мая... перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщило ведомство.

Отмечается, что 17 дронов сбили в Брянской области, пять – в Калужской, еще четыре БпЛА уничтожили над Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городском округе Подольск отразили атаку четырех дронов, летевших на столицу, обошлось без пострадавших или разрушений, пишет Ura.ru.

