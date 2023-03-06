МХТ имени Чехова объявил шорт-лист Премии Художественного театра

Шорт-лист Премии Московского Художественного театра в области искусств был сформирован экспертным советом, победителей будет определять жюри, которое состоит из выдающихся деятелей культуры и искусства, их имена объявят позже. Об этом сообщила пресс-служба Премии МХТ.

Отмечается, что в Премии в области искусств всего восемь номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка».