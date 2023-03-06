МХТ имени Чехова объявил шорт-лист Премии Художественного театра

Шорт-лист Премии Московского Художественного театра в области искусств был сформирован экспертным советом, победителей будет определять жюри, которое состоит из выдающихся деятелей культуры и искусства, их имена объявят позже. Об этом сообщила пресс-служба Премии МХТ.

Отмечается, что в Премии в области искусств всего восемь номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка».

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Так, церемония награждения пройдет 27 марта на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Победители премии в каждой номинации смогут один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Лауреатам премии будут вручать дипломы и статуэтки – уменьшенные копии горельефа «Пловец» знаменитого скульптора А. С. Голубкиной.

Подчеркивается, что ювелирная компания Mercury, которая является партнером театра, создала для победителей значок в форме чайки, которая является символом театра. Он сделан из золота, а глаз птицы украшен бриллиантом.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияПремияМХТ им. Чехова
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