«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему для акции 9 мая
Гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало эмблему, под которой пройдет одноименная акция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана в октябре 2023 года. В апреле текущего года Роспатент решил зарегистрировать товарный знак до 2033 года.
Эмблема «Бессмертного полка» выполнена в форме красной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью с названием движения сверху. С этим логотипом в РФ смогут производить и продавать сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, ювелирные украшения, игрушки, патроны, боеприпасы, прицелы для огнестрельного оружия, пишет Ura.ru.
Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая, оно состоится в смешанном формате - традиционном и онлайн.
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