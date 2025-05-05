СМИ: Замгендиректора АСВ Долголева арестована
Замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Ольгу Долголеву арестовали по обвинению в хищении средств, полученных от эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, Долголеву задержали 28 апреля. Решение об аресте принял Лефортовский суд в Москве, заседание было закрытым.
ФСБ заподозрило фигурантку в соучастии в особо крупном мошенничестве. По этому делу уже проходит экс-замглавы АСВ Александр Попелюх. По данным следствия, речь идет о принадлежавшем разорившемуся Межтопэнергобанку новосибирском аквапарке «Аквамир». В 2021 году АСВ передало объект в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн». Средства от эксплуатации аквапарка поступали не в конкурсную массу, а руководству учреждения, в этом им помогала Долголева, курировавшая в АСВ юридические вопросы. Предполагалось, что ущерб составляет около 200 млн рублей, однако его размер может увеличиться.
Между тем в Златоусте Челябинской области экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» Антона Нагаева и бывшего замначальника управления ЖКХ мэрии Владимира Горбунова осудили за похищение более 7 млн рублей, направленных на размещение ТБО, они получили 3 и 4,5 года заключения, пишет Ura.ru.
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