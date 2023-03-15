В Москве прошла премьера новой постановки Аллы Духовой
В Москве 14 марта состоялась премьера новой постановки Аллы Духовой. Спектакль «ИНЗЕНАЙТ» прошел в день рождения Театра TODES, которому исполнилось девять лет.
Среди гостей были легенды российской эстрады Владимир Винокур, Лев Лещенко, и Александр Буйновв, певица Жасмин, Митя Фомин, Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью Александрой, Катя Адушкина, Игорь Чапурин и многие другие. Каждого пришедшего Алла Духова встречала лично.
В двух актах спектакля Алла Духова собрала все разнообразие танцевальных жанров – от классического балета до зажигательной румбы, веселого кан-кана и русской хороводной. В общей сложности зрителям было продемонстрировано больше двадцати номеров.
В конце Духова вышла на сцену, чтобы поблагодарить всех пришедших на мероприятие.
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