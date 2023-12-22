Лепс включил в свой райдер сырые яйца и качественную туалетную бумагу
Российский исполнитель Григорий Лепс отказался от выступлений за границей, но готов спеть на новогоднем корпоративе в РФ за 8,5 миллиона рублей, сообщает RT со ссылкой на райдер ммузыканта.
Он согласен добираться до места исполнения на поезде. Однако если время в пути займет больше 12 часов, то коллектив полетит самолетом. Лепс просит, чтобы на месте его встречали на определенных автомобилях на выбор.
Это Lexus 570, Toyota Land Cruiser 200/300, Mercedes S 222/223, BMW 7 (не раньше 2018 года выпуска). При этом музыкант может курить в салоне. Размещается певец только в пятизвездочном люксе.
В гримерке должно быть три сырых яйца, «качественная туалетная бумага», бутылка белого сухого вина Chablis Premier Cru, бутылка красного сухого Brunello Banfi и 12-летний виски Chivas Regal.
На тысячу зрителей понадобится от шести до восьми охранников, значится в райдере.
Ранее были раскрыт гонорар и райдер группы «Би-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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