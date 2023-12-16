«Мерседес», телохранители и пятизвездочный отель: появился райдер певца SHAMAN

Так, в перечне требований артиста указано, что он предпочитает «мерседесы». Для коротких поездок ему должны обеспечить тонированный «майбах», для длительных — минивэн с матрасом. Кроме того, Шаман привык проживать люксе с кроватью king size и подушками из гусиного пуха, а в гримерке обязательно должны быть вода, чай, лимон, фрукты и десять брускетт.



Также Дронов требует, чтобы его сопровождали двое телохранителей, в зрительном зале на каждую тысячу человек должно быть не менее восьми охранников

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что у нее были мурашки от песни SHAMAN «Встанем», отмечает «Радиоточка НСН».

