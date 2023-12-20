Раскрыты гонорар и райдер группы «Би-2»

В частности, заказчику следует внести на иностранный счёт предоплату за выступление в размере 50%, оплатить перелёт в бизнес-классе для фронтменов коллектива и ещё двух человек, а остальные 12 членов группы должны лететь эконом-классом.

Для встречи музыкантов необходимо предоставить Mercedes-Benz S-класса с возможностью курения. На нём группу следует доставить в пятизвёздочный отель с двухкомнатными люксами, спортзалом и с бассейном.

В гримёрках артистов должны находиться по два охранника, а в номерах - конфеты «Белочка» и «Пьяная вишня» с ликёром, молоко и сироп агавы, шпинат, сельдерей и кудрявый кейл.

Ранее группа «Би-2» выпустила две первые песни из альбома «All The Best», выход которого запланирован на декабрь 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

