Раскрыты гонорар и райдер группы «Би-2»
Стоимость часового концерта рок-группы «Би-2» за рубежом составляет 100 тысяч евро (более 9,8 млн рублей по текущему курсу). Об в своём Telegram-канале сообщает RT.
В частности, заказчику следует внести на иностранный счёт предоплату за выступление в размере 50%, оплатить перелёт в бизнес-классе для фронтменов коллектива и ещё двух человек, а остальные 12 членов группы должны лететь эконом-классом.
Для встречи музыкантов необходимо предоставить Mercedes-Benz S-класса с возможностью курения. На нём группу следует доставить в пятизвёздочный отель с двухкомнатными люксами, спортзалом и с бассейном.
В гримёрках артистов должны находиться по два охранника, а в номерах - конфеты «Белочка» и «Пьяная вишня» с ликёром, молоко и сироп агавы, шпинат, сельдерей и кудрявый кейл.
Ранее группа «Би-2» выпустила две первые песни из альбома «All The Best», выход которого запланирован на декабрь 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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