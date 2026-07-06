«Лола и миллениалы»: Чем удивил россиян новый альбом Мадонны
Российские зумеры и «альфы» знают хиты Мадонны, однако сильнее всего с ней связано поколение миллениалов, сказал в эфире НСН Влад Микеев.
Новый альбом американской поп-звезды Мадонны интересен коллаборациями с ее дочерью и другими артистами, однако его нельзя назвать новаторским, заявил в интервью НСН главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев.
Несколько дней назад 67-летняя Мадонна выпустила альбом «Confessions II», одну из самых ожидаемых пластинок 2026 года. Микеев назвал его «крепким попом».
«Это хорошая, крепкая поп-пластинка. Несколько западных изданий уже назвали «Confessions II» лучшей работой певицы за последние 20 лет. На новом альбоме Мадонна возвращается к своему фирменному танцевальному поп-звучанию, за которое её полюбили миллионы слушателей. Но я бы не назвал его «прорывным» или «новаторским», какими в свое время были «Erotica» и «Ray of Light». Над пластинкой снова работал Стюарт Прайс, продюсер «Confessions on a Dance Floor». Треки переходят один в другой и складываются в единый танцевальный сет. Поэтому альбом лучше слушать целиком. «Confessions II» наверняка появится во многих списках лучших поп-альбомов 2026 года, однако в пятёрку главных работ Мадонны за всю карьеру я бы его не включил», - отметил эксперт.
Он рассказал об интересных дуэтах на этом альбоме.
«Самый личный момент альбома связан с Лурдес Леон, дочерью Мадонны, которую близкие называют Лолой. Предпоследний трек альбома, «The Test», они записали вместе. Причем идею спеть об их отношениях предложила сама Лола. В начале композиции Мадонна называет дочь Little Star – это отсылка к одноименной песне с альбома «Ray of Light», которую певица посвятила маленькой Лоле в 1998 году. И если чужие дети просто быстро растут, то дети Мадонны успевают еще и записать с матерью трек о славе, семье и старых обидах. Одним из самых ярких треков стала совместная работа с артистом Stromae. Удачным получился и трек с Сабриной Карпентер. Многие поклонники Мадонны надеялись услышать ее дуэт с Кайли Миноуг, однако в трек-лист он не попал», - разъяснил главред «Звука».
По его мнению, российская аудитория поклонников Мадонны несколько меньше и взрослее, чем у Майкла Джексона, фильм о котором заработал в РФ уже более 1,7 млрд рублей.
«В России имя Мадонны знакомо слушателям всех возрастов. Однако здесь важно разделять простую узнаваемость и реальный интерес к музыке. Да, зумеры и альфы наверняка слышали главные хиты певицы и помнят её культовые образы, но вряд ли кто-то из них глубоко погружен в ЛОР (историю жизни – прим. НСН) артистки. У Майкла Джексона сегодня, на мой взгляд, шире межпоколенческий охват. Его песни давно стали частью массовой культуры – их узнают с первых секунд люди разного возраста. Успех фильма «Майкл» ещё раз показал, что интерес к Джексону не ослабевает. С Мадонной ситуация немного другая. Сильнее всего с ней связано поколение миллениалов, а для молодой аудитории Мадонна состоит, скорее, из отдельных хитов», - заключил собеседник НСН.
Одновременно с релизом Мадонны 3 июля вышел и новый альбом группы Deep Purple под названием «Splat!», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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