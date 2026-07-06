Новый альбом американской поп-звезды Мадонны интересен коллаборациями с ее дочерью и другими артистами, однако его нельзя назвать новаторским, заявил в интервью НСН главный редактор музыкального сервиса «Звук» Влад Микеев.

Несколько дней назад 67-летняя Мадонна выпустила альбом «Confessions II», одну из самых ожидаемых пластинок 2026 года. Микеев назвал его «крепким попом».