Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет лежать на диване

Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и лежать на диване, сообщает «Пятый канал».

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«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», — заявил певец.

Артист несколько лет назад заявил, что ему надоело колесить по городам и странам, он мечтает о заслуженном отдыхе дома с женой.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал Леонтьева в его решении покинуть сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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