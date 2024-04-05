Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет лежать на диване
5 апреля 202404:02
Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и лежать на диване, сообщает «Пятый канал».
«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», — заявил певец.
Артист несколько лет назад заявил, что ему надоело колесить по городам и странам, он мечтает о заслуженном отдыхе дома с женой.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал Леонтьева в его решении покинуть сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru