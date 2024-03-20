Продюсер Рудченко назвал Киркорова возможным преемником Леонтьева

По его мнению, преемником 75-летнего народного артиста РФ можно считать Филиппа Киркорова. Продюсер пояснил, что имеет ввиду «эпатажность и яркость выступлений».

«Других, именно в плане костюмов, шоу-балетов и в целом перформансов и постановок, даже сложно назвать», — заключил Рудченко.

Ранее певец Валерий Леонтьев объявил, что навсегда уходит со сцены, так как жанр, в котором он работает, «не терпит дряхлости», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

