Продюсер Рудченко назвал Киркорова возможным преемником Леонтьева
Таких артистов, как Валерий Леонтьев, в российском шоу-бизнесе в настоящее время единицы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, преемником 75-летнего народного артиста РФ можно считать Филиппа Киркорова. Продюсер пояснил, что имеет ввиду «эпатажность и яркость выступлений».
«Других, именно в плане костюмов, шоу-балетов и в целом перформансов и постановок, даже сложно назвать», — заключил Рудченко.
Ранее певец Валерий Леонтьев объявил, что навсегда уходит со сцены, так как жанр, в котором он работает, «не терпит дряхлости», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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