Пригожин поддержал уход Леонтьева со сцены
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал народного артиста России Валерия Леонтьева в его решении покинуть сцену. Об этом Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru.
Продюсер отметил, что исполнитель сам чувствует, когда приходит время уходить со сцены. Он привел в пример певца Муслима Магомаева, завершившего карьеру в достойной форме. В то же Пригожин отметил, что для другого знаменитого советского исполнителя, Иосифа Кобзона, пение было смыслом жизни, которого он лишился, когда не смог больше выходить на сцену. Он также назвал сцену своеобразным храмом для артиста.
Продюсер добавил, что Леонтьев «достойно отслужил сцене и зрителям», отлично выглядит в свои 75 (певец отмечает свой день рождения 19 марта) и достоит носить звание народного артиста.
Ранее концертный директор Леонтьева Борис Чигирев заявил в интервью НСН, что певец ушел на заслуженный отдых и не планирует выступать и выпускать новые песни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru