Начались съемки фильма «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачом

Звезда сериала «Слово пацана. Первая кровь» Леон Кемстач сыграет главную роль в фильме о дружбе робота и человека «(Не) искусственный интеллект», сообщает «Комсомольская правда».

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Съемки ленты начались уже в Костроме. В центре сюжета – история первокурсника, который попадает в испытательный образец новой модели робота, который обладает собственным разумом и волей. Заполучив пилота, машина решает бежать из лаборатории. Теперь для того, чтобы вернуться домой 17-летниму парню предстоит подружиться с роботом.

Ранее стало известно, что в России снимут продолжение фильма «Ждун», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / Игорь Крутой
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