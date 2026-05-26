В АМЕРИКЕ ЕСТЬ, А У НАС НЕТ

- Расскажите о рождении легендарной рок-оперы.

- Когда меня пригласил в театр Марк Захаров, положил либретто по поэме Пабло Неруды «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и сказал: «Вот, в Америке есть рок-опера Jesus Christ Superstar, а у нас нет, нужно написать», я спросил: а кто же будет играть? Он ответил: группа «Аракс». Это было действительно похоже на рок-музыку, но для того, чтобы сделать рок-оперу, у нас не было ни инструментария, ни настоящей профессиональной аппаратуры. Тем не менее, меня настолько увлекла эта идея, что я летом 1975 года сидел в Москве в жару, включал вентилятор и сочинял эту музыку без всяких скидок на то, что «это у нас нельзя», а «это не пройдет». Получался рок, местами симфоническая музыка, местами симфорок. Это был синтетический жанр, но в основе оставался тот самый рок в годы его расцвета в мире, который у нас оставался в подполье. Я думал тогда, что если за дело взялся худрук Театра Ленинского комсомола, значит, он знает, за что берется, но я ошибался, потому что он говорил: сделайте что-то молодежное, для фойе, может, мы покажем это пару раз.

Мы начали работу с Караченцовым, Абдуловым, Любой Матюшиной и другими актерами Ленкома, поющими очень неплохо. При этом были сложности и с обучением актеров рок-вокалу, и с группой «Аракс». Уже на репетиционных прогонах это вызвало ажиотаж, а с ним и внимательность властей, которые категорически запретили даже думать об этом. И тут нужно отдать должное Марку Захарову, его опыту, хотя он тогда был достаточно молодым человеком. Он сумел через многочисленные приемные комиссии пробить это. А помогали нам в этом автор самой поэмы «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» Пабло Неруда и чилийская компартия. Это уже стало международным проектом во славу борца за свободу латиноамериканских народов и так далее. Это нам помогло, и таким образом появилась эта опера на сцене.