В Москве представят рок-спектакль «Дух Соноры» о судьбе мексиканского Робин Гуда
В Москве в Центре исполнительских искусств представят спектакль «Дух Соноры», соединяющий в едином пространстве симфоническую и рок-музыку, а также кино и театр.
Спектакль расскажет о судьбе Хоакина Мурьеты – мексиканского Робин Гуда времен калифорнийской золотой лихорадки 1850-х годов. Местом его рождения является мексиканский штат Сонора. Как отмечает художественный руководитель Центра, народный артист России Алексей Рыбников, жанр премьеры можно обозначить, как «тотальный театр».
В 1976 году в СССР представили рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Затем, в 2014 году в театре Алексея Рыбникова поставили новую версию рок-оперы под названием «Хоакин Мурьета. Любовь и смерть». Стихи для нее написал Юлий Ким. За основу взяли реальную историю Хоакина Мурьеты. Премьера нового спектакля, намеченная на 17, 18 и 19 июня 2026 года, ознаменует 50-летний юбилей постановки «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».
Ранее в пресс‑службе «Яндекс Афиши» сообщали, что за январь-март 2026 года продажи билетов в театры России выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт‑Петербурге (+ 22%). Также в число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов‑на‑Дону и Новосибирск, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
