«Легче предыдущих»: Лукьяненко призвал россиян верить в себя в 2025 году
Сергей Лукьяненко в эфире НСН заявил, что в 2024 году завершил работу над новым романом и сценарием фильма «Смешарики. Космическая экскурсия».
Следующий год будет позитивнее и легче предыдущих, выразил уверенность в эфире НСН российский писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко.
«В 2025 году, я думаю, нам всем потребуется немного работы, много веры в себя и дружеская помощь, которую и мы должны оказывать тем, кто рядом. Я думаю, что это будет хороший год, он будет легче и позитивнее предыдущих», - отметил он.
Он также рассказал, что закончил работу над фильмом для проекта «Смешарики» и ждет его выхода ближе к концу года.
«У меня в 2024 году было несколько интересных проектов, которые я закончил: это и новый роман «Поиски утраченного завтра», и большой, красивый, семейный фантастический фильм по моему сценарию «Смешарики. Космическая экскурсия». Не знаю, выйдет ли он в конце наступившего 2025 года, либо чуть позже, но в любом случае это должна быть хорошая и интересная работа, которая, надеюсь, понравится и взрослым, и детям», - сказал собеседник НСН.
Ранее Лукьяненко рассказывал НСН, что работа над новым фильмом вселенной «Смешариков» шла легко. По его словам, проект будет очень душевным и теплым, чего как раз и не хватает российскому зрителю.
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