«Легче предыдущих»: Лукьяненко призвал россиян верить в себя в 2025 году

«В 2025 году, я думаю, нам всем потребуется немного работы, много веры в себя и дружеская помощь, которую и мы должны оказывать тем, кто рядом. Я думаю, что это будет хороший год, он будет легче и позитивнее предыдущих», - отметил он.

Он также рассказал, что закончил работу над фильмом для проекта «Смешарики» и ждет его выхода ближе к концу года.