«Лечимся об театр!»: Вокалист «Ундервуда» оценил работу Долиной в спектаклях
Лариса Долина очень хорошо берет на себя игровую функцию и выглядит органично, заявил НСН Максим Кучеренко.
Солист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в пресс-центре НСН похвалил игру певицы Ларисы Долиной в спектаклях и кино.
«Появление Ларисы Долиной в эпизоде фильма «Мы из Джаза» было великолепно. Она очень хорошо берет на себя игровую функцию и я желаю ей успеха. Она была в таком стрессе, я бы разрушился. Только поп-музыканты могут выносить такой стресс. Мы лечимся об театр и там восстанавливаемся. Поэтому, я надеюсь, что энергия этого сильного и талантливого человека воплотится в новом качестве», - рассказал он.
Ранее в Москве состоялась премьера спектакля Михаила Барщевского «Мечты Фемиды» на сцене Театра на Трубной, одну из главных ролей в котором сыграла Долина. Сама певица назвала «разными культурами» свою сольную и театральную деятельность в беседе с корреспондентом НСН.
- СМИ: Гендиректора «Эксмо» задержали из-за распространения ЛГБТ-литературы
- «Станет комфортнее»: Прогнозы климатолога о летнем снеге в России опровергли
- В спектакле «46 минут» прозвучат новые песни группы «Ундервуд»
- Илья Ковальчук стал президентом ХК «Шанхай Дрэгонс»
- Армия России освободила Ветеринарное и Гришино
- Психолог Шпагина: Три выходных создают иллюзию долгого отдыха
- Вокалист «Ундервуд» анонсировал выставку скетчей к премьере спектакля «46 минут»
- Крупнейший в мире айсберг А23а почти полностью разрушился
- Вокалист «Ундервуд» объяснил, почему не создает частный театр