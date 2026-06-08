В России в 2026 году появится первая вакцина от менингококка

Первую российскую пятивалентную вакцину от менингококковой инфекции зарегистрируют и выпустят на рынок в текущем году. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью РИА Новости.

По ее словам, в 2026 году ФМБА зарегистрирует две полисахаридные конъюнгированные вакцины.

«Одна из них - уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется "Менговакс B", так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции», - отметила Скворцова.

Глава агентства добавила, что линейка разрабатываемых в ФМБА препаратов большая, и сразу после лекарственных средств, которые зарегистрируют, пойдет «волна» следующих.

Ранее в России разрешили первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины от лихорадки денге. Она была создана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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