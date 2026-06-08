В России в 2026 году появится первая вакцина от менингококка

Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили после атаки БПЛА на поезд Москва — Симферополь

Спрос на отдых в Крыму сократился на 31% год к году

Абрамович приезжал в Киев и встречался там с Зеленским

В России появится первая менингококковая вакцина

В Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для почти 200 тысяч человек