Пашинян заявил о победе его партии на выборах

Это произошло после подсчета 10% голосов. Политик назвал свою победу «исторической». Премьер-министр поблагодарил своих коллег по партии, а также голосовавших за него граждан.

Отвечая на вопрос, почему о победе своей партии сообщает он, а не Центральная избирательная комиссия, глава правительства указал, что у партии есть свои наблюдатели на участках, ведущие собственный подсчет голосов.

По последним данным, после обработки 22,32% бюллетеней Партия Пашиняна набрала 51,19%. Альянс партий «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном, набирает 23% голосов, а блок «Армения» экс-главы государства Роберта Кочаряна — 9,93%.

