СМИ: Иностранный бизнес покидает Кубу после санкций США
Международные компании сворачивают свою деятельность на Кубе, сообщает The Wall Street Journal.
Это происходит на фоне ужесточения санкций США и остановки операций по картам платежных систем Visa и Mastercard. По данным Центробанка Кубы, с 6 июня иностранные карты больше не обслуживаются. Это связано с тем, что ключевой зарубежный банк-партнёр, обеспечивавший связь острова с глобальной платёжной инфраструктурой, разорвал контракт с кубинской FINCIMEX SA.
Решение последовало после указа американского лидера Дональда Трампа, расширившего санкции против военного конгломерата GAESA, контролирующего значительную часть экономики страны. Кроме того, свое присутствие на острове сокращают крупнейшие гостиничные операторы. Испанские Iberostar и Meliá прекращают управление десятками объектов: Meliá закрывает 15 отелей, Iberostar — 12. Это объясняется энергетическими проблемами, снижением спроса и изменениями международной регуляторной среды.
Канадская Royalton Hotels & Resorts полностью остановила работу из-за падения туристического потока. Также ушла канадская компания Sherritt International, более трёх десятилетий добывавшей на востоке Кубы никель и кобальт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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