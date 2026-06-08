Помощник президента РФ Ушаков сообщил о закрытых контактах с Украиной

Его заявление прозвучало в эфире ИС «Вести».

«У нас и открытые, и закрытые (контакты с Киевом). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — указал российский политик.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что российским бизнесменом, который встретился в Киеве с Зеленским, оказался Абрамович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

