Помощник президента РФ Ушаков сообщил о закрытых контактах с Украиной
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о закрытых контактах РФ и Украины.
Его заявление прозвучало в эфире ИС «Вести».
«У нас и открытые, и закрытые (контакты с Киевом). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — указал российский политик.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что российским бизнесменом, который встретился в Киеве с Зеленским, оказался Абрамович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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