В Японии объявили эвакуацию для 181 тысячи человек из-за угрозы цунами
Эвакуацию объявили для более 180 тысяч жителей Японии в связи с предупреждением о цунами после землетрясения на Филиппинах. Об этом заявили в пожарном управлении министерства общенациональных дел, которое выполняет функции службы спасения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Эвакуация касается 181 тысячи человек в японских префектурах Ибараки, Миэ, Коти, Миядзаки, Кагосима и Окинава.
Ранее около Филиппин произошло мощное землетрясение, по данным японского метеорологического управления, его магнитуда составила 8.2. Жителям прибрежных районов Филиппин рекомендовали эвакуироваться, пишет 360.ru. После сейсмособытия на юго-востоке Японии объявили предупреждение о цунами. Ожидается, что высота волны у берегов страны составит до одного метра.
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