СМИ: Признал вину один из фигурантов дела об ОПС, действовавшем в «Шереметьево»
Один из лидеров лобненской организованной преступной группировки Алексей Кабочкин (Рязанец) признал, что участвовал в создании организованного преступного сообщества, сообщает «Коммерсант».
Злоумышленники несколько лет действовали на территории московского аэропорта «Шереметьево». Кабочкин руководил ОПС. Согласно материалам дела, в сообщество входило несколько «бригад»: таксисты, «попрошайки», «зазывалы», «спортсмены», группа сотрудников местного линейного отдела полиции. Подозреваемые разными способами похищало деньги у пассажиров, среди которых были и участники спецоперации.
Показания Кабочкина не во всем совпали с версией следствия, и адвокаты других фигурантов намерены допросить Рязанца в суде, чтобы добиться переквалификации действий своих подзащитных.
Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще девяти обвиняемых по делу о хищениях и вымогательствах в отношении участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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