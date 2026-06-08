СМИ: Признал вину один из фигурантов дела об ОПС, действовавшем в «Шереметьево»

Злоумышленники несколько лет действовали на территории московского аэропорта «Шереметьево». Кабочкин руководил ОПС. Согласно материалам дела, в сообщество входило несколько «бригад»: таксисты, «попрошайки», «зазывалы», «спортсмены», группа сотрудников местного линейного отдела полиции. Подозреваемые разными способами похищало деньги у пассажиров, среди которых были и участники спецоперации.

Показания Кабочкина не во всем совпали с версией следствия, и адвокаты других фигурантов намерены допросить Рязанца в суде, чтобы добиться переквалификации действий своих подзащитных.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще девяти обвиняемых по делу о хищениях и вымогательствах в отношении участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

