Судья, Долина и театр: В Москве показали «Мечты Фемиды» от Барщевского

Лариса Долина отрезвила коллегу по сцене, а потом призналась НСН, что ее характер стал мягче, чем раньше.

В Москве состоялась премьера спектакля «Мечты Фемиды» по новеллам заслуженного юриста России Михаила Барщевского. Показ прошел в Театре на Трубной, зал рассчитан на 140 зрителей. Свободных мест не было, пришлось ставить дополнительный ряд.

«Позову Мишустина!»: Барщевский захотел спектакль с Ефремовым после Долиной

Героиня Ларисы Долиной, которая играет адвоката, по сюжету набирает воды в рот и плюет ее в областного судью, которого играет Наталья Бочкарева. Но этот смелый жест все же дружеский, так как судью нужно было отрезвить: блюстителя Фемиды пугала мысль, что врачи, принимающие роды у ее дочери, - это люди, которых она судила, и, возможно, несправедливо. Теперь всемогущая судья не может на них повлиять.

Народная артистка России Лариса Долина призналась спецкору «Радиоточки НСН», что ей тоже приходилось отрезвлять людей.

«Бывает, я тоже отрезвляю людей, в облаках никогда не витаю. Я раньше была жестче, чем сейчас. Жестокий характер был в силу того, что я прошла непростой путь, 55 лет на сцене. Приходится иногда зубки показывать, но сейчас это очень редко бывает. Стала мягче, так как происходит переоценка всего, Бог посылает испытания, и они очень непростые, у меня было очередное, пожалуй, самое страшное в жизни. Я его пережила и переосмыслила очень многие вещи», - сказала она.

Долина призналась, что всегда договаривается со своей совестью

Премьера состоялась 12 апреля, возможно, именно поэтому одной из первых реплик стала фраза "Поехали!", в которой внимательный зритель мог увидеть отсылку с легендарной фразе Юрия Гагарина. Закончился же спектакль словами Ларисы Долиной: "Ведь главное - это погода в доме" под одобрительные аплодисменты зала. После этого зрителей ждал сюрприз: Долина исполнила эту песню, а зал подпевал хором. Следующий показ пройдет 20 апреля на сцене Театра в Хамовниках.

Ранее Михаил Барщевский заявил, что не намерен повышать цены на спектакль «Мечты Фемиды», так как «частный театр - это не про деньги», пишет «Радиоточка НСН».

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
