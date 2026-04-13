Судья, Долина и театр: В Москве показали «Мечты Фемиды» от Барщевского
Лариса Долина отрезвила коллегу по сцене, а потом призналась НСН, что ее характер стал мягче, чем раньше.
В Москве состоялась премьера спектакля «Мечты Фемиды» по новеллам заслуженного юриста России Михаила Барщевского. Показ прошел в Театре на Трубной, зал рассчитан на 140 зрителей. Свободных мест не было, пришлось ставить дополнительный ряд.
Героиня Ларисы Долиной, которая играет адвоката, по сюжету набирает воды в рот и плюет ее в областного судью, которого играет Наталья Бочкарева. Но этот смелый жест все же дружеский, так как судью нужно было отрезвить: блюстителя Фемиды пугала мысль, что врачи, принимающие роды у ее дочери, - это люди, которых она судила, и, возможно, несправедливо. Теперь всемогущая судья не может на них повлиять.
Народная артистка России Лариса Долина призналась спецкору «Радиоточки НСН», что ей тоже приходилось отрезвлять людей.
«Бывает, я тоже отрезвляю людей, в облаках никогда не витаю. Я раньше была жестче, чем сейчас. Жестокий характер был в силу того, что я прошла непростой путь, 55 лет на сцене. Приходится иногда зубки показывать, но сейчас это очень редко бывает. Стала мягче, так как происходит переоценка всего, Бог посылает испытания, и они очень непростые, у меня было очередное, пожалуй, самое страшное в жизни. Я его пережила и переосмыслила очень многие вещи», - сказала она.
Премьера состоялась 12 апреля, возможно, именно поэтому одной из первых реплик стала фраза "Поехали!", в которой внимательный зритель мог увидеть отсылку с легендарной фразе Юрия Гагарина. Закончился же спектакль словами Ларисы Долиной: "Ведь главное - это погода в доме" под одобрительные аплодисменты зала. После этого зрителей ждал сюрприз: Долина исполнила эту песню, а зал подпевал хором. Следующий показ пройдет 20 апреля на сцене Театра в Хамовниках.
Ранее Михаил Барщевский заявил, что не намерен повышать цены на спектакль «Мечты Фемиды», так как «частный театр - это не про деньги», пишет «Радиоточка НСН».
- В разных районах Севастополя сбили семь воздушных целей
- Экшен и волшебные конфеты: Каким получилось новое «Приключение желтого чемоданчика»
- Лавров посетит КНР 14-15 апреля
- Теннисист Синнер выиграл седьмой финал подряд
- Экс-тренер сборной: Матч между ватерполистами из России и Украины не нужен
- «Блокада и красные линии»: Трамп «кипит» из-за срыва сделки, а Иран говорит с Путиным
- В Дагестане обрушился мост
- В Кирове загорелся автобус с пассажирами
- Соцфонд рассказал о семейной выплате для работающих родителей двух и более детей
- Трамп заявил, что благодаря ему избрали папу римского Льва XIV