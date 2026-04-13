Судья, Долина и театр: В Москве показали «Мечты Фемиды» от Барщевского

Героиня Ларисы Долиной, которая играет адвоката, по сюжету набирает воды в рот и плюет ее в областного судью, которого играет Наталья Бочкарева. Но этот смелый жест все же дружеский, так как судью нужно было отрезвить: блюстителя Фемиды пугала мысль, что врачи, принимающие роды у ее дочери, - это люди, которых она судила, и, возможно, несправедливо. Теперь всемогущая судья не может на них повлиять.



Народная артистка России Лариса Долина призналась спецкору «Радиоточки НСН», что ей тоже приходилось отрезвлять людей.



«Бывает, я тоже отрезвляю людей, в облаках никогда не витаю. Я раньше была жестче, чем сейчас. Жестокий характер был в силу того, что я прошла непростой путь, 55 лет на сцене. Приходится иногда зубки показывать, но сейчас это очень редко бывает. Стала мягче, так как происходит переоценка всего, Бог посылает испытания, и они очень непростые, у меня было очередное, пожалуй, самое страшное в жизни. Я его пережила и переосмыслила очень многие вещи», - сказала она.