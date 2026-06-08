Президент Финляндии Стубб призвал Европу к диалогу с Путиным

По его словам, делать это необходимо в координации с США и с позиции силы. «Да, я считаю, что нам следует говорить с Путиным», — заявил глава государства. Он считает, что инициатива по диалогу должна исходить от институтов Европейского союза, а затем — от крупнейших европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию.

Стубб также не исключил восстановления политических контактов с Москвой после завершения конфликта вокруг Украины, отметив при этом, что Финляндия имеет более 1,3 тыс. км общей границы с РФ.

Президент Финляндии подчеркнул, что не считает реалистичным сценарий прямого военного столкновения России со странами НАТО, так как Москва вряд ли станет испытывать на прочность статью 5 Североатлантического договора.

Ранее Стубб заявил, что если политика США в отношении РФ и Украины не будет отвечать интересам Европы, ей придется самостоятельно выходить на прямой контакт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

