СМИ: Законопроект «Антифрод 2.0» существенно доработали

Высока вероятность, что документ примут 9 июня сразу в двух чтениях. Из законопроекта пропали: регистрация на значимых ресурсах только по российской электронной почте; открытие банковского счета только в привязке к ИНН; подтверждение действий через «Макс» вместо SMS.

При этом в документ внесли такие пункты, как компенсация похищенных средств (если банк или оператор не выполнили порядок действий по выявлению мошенников, клиент получит назад сумму перевода), расторжение договора на связь только через 90 дней после заключения (для борьбы с револьверной заменой сим‑карт), добровольный запрет звонков из‑за рубежа по желанию абонента, предельное количество банковских карт на пользователя — не более 20.

В инициативе сохранился единый учет банковских карт, маркировка звонков из‑за рубежа, запрет для хостинг‑провайдеров предоставлять ресурсы под VPN‑сервисы, досудебная блокировка сайтов с вредоносным ПО, право Минцифры устанавливать предельную цену на массовые законные обзвоны.

Решение правительства ограничить зарубежный трафик только заставит законопослушных граждан устанавливать себе VPN и навредит всему интернету, а не только запрещенным сайтам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.

