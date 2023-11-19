Лариса Гузеева назвала Гарика Харламова «аутистом»

Гузеева раскритиковала Харламова за опоздания на киноплощадку и тут же отметила его колоссальную работоспособность и ответственность.

«Гарику не интересно все, что происходит до команды "мотор" и после — он как аутист этом смысле. Он ни разу не пришел неготовым на съемку. Ни разу не тупил с текстом. Есть артисты, которые не знают, что делать с текстом, и тянут время, но Гарик не про это. Он, конечно, опаздывал на 9-10 часов, но за оставшиеся 25 минут делала все», — рассказала Гузеева.

Премьера фильма «Теща» запланирована на 30 ноября. Вфильме персонажи Гузеевой и Харламовой враждуют, а в жизни актеры восхищаются профессионализмом друг друга. Так, Харламов назвал актрису мегапрофессионалом и невероятно добрым человеком.

Ранее комик Гарик Харламов в своём Telegram-канале рассказал, что возвращается в комедийное шоу Comedy Club. По словам шоумена, он стал новым ведущим программы потому, что «новый оказался ни о чём», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



