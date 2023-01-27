Клава Кока готова заменить Гузееву в шоу «Давай поженимся»

Певица Клава Кока готова стать новой ведущей популярного шоу «Давай поженимся», которое выходило в эфире Первого канала.

«Я согласна», - написала Кока в соцсетях.

Исполнительница популярного хита среди молодежи «Краш» так отреагировала на предложение свахи из шоу Розы Сябитовой. Она считает, что программе нужна новая ведущая.

«Давай поженимся» вышла в эфир в июле 2008 года. Выпуски программы приостановлены с 22 февраля 2022 года. Главной ведущей шоу была актриса Лариса Гузеева.

Ранее Роза Сябитова в эфире НСН рассказала, что ей помогает пройти любые трудности.


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ФОТО: РИА Новости
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