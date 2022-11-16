Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club
16 ноября 202217:37
Комик Гарик Харламов в своём Telegram-канале заявил, что возвращается в комедийное шоу Comedy Club.
По словам шоумена, он стал новым ведущим программы потому, что «новый оказался ни о чём».
«После двухнедельной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно. Встретимся в эту пятницу в Камедийном клубе на ТНТ!» - написал он.
Ранее телеканал «ТНТ» объявил, что в роли ведущего Гарика Харламова с 4 ноября заменит Андрей Бебуришвили, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru