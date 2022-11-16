Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club

По словам шоумена, он стал новым ведущим программы потому, что «новый оказался ни о чём».

«После двухнедельной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно. Встретимся в эту пятницу в Камедийном клубе на ТНТ!» - написал он.

Ранее телеканал «ТНТ» объявил, что в роли ведущего Гарика Харламова с 4 ноября заменит Андрей Бебуришвили, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

