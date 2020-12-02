Камиль Ларин начнёт отмечать Новый год с 17 декабря

«Простроить планы в этом году нельзя вообще никак, но мысли такие есть – так как многие уже переболели, слава Богу, мы можем собраться где-нибудь за городом большой компанией. Ну и, в общем-т, нее где-нибудь, а дома у семьи Алексея Кортнева и Амины Зариповой. Мы уже много-много лет подряд собираемся там с песнями, концертами и фейерверками огромной компанией – человек 50-60. Поэтому я надеюсь, что сейчас все к 31 декабря будут в форме и мы будем отмечать», - поделился актёр.

Он также рассказал о новых фильмах, в которых его можно будет увидеть уже очень скоро.

«Только что у нас закончились съёмки фильма «Love» к 14 февраля, ко Дню влюблённых. Пригласил меня туда Сергей Светлаков, мы с ним приятельствуем. Вчера у нас была фотосессия по поводу окончания съёмок. Ну а 17 декабря мы ждём досрочную встречу нового года, потому что выходит наш фильм «Обратная связь», а так как он на новогоднюю тему, мы призываем всех наших зрителей не дожидаться 31 декабря, а уже начинать праздновать новый год с нами с 17 декабря в любой удобный день», - сказал Ларин.

Кроме того, НСН задала актёру вопрос о его любимом новогоднем фильме.

«Мой любимый новогодний фильм – «Ирония судьбы». Ну и все фильмы Гайдая и Рязанова, которые идут в эти дни и которые уже знаешь наизусть, это какая-то надёжность. Если идут эти фильмы, значит всё не так уж и плохо», - ответил Камиль Ларин.

Ранее Ларин, в эфире НСН, назвал профессию водителя в России уважаемой, отметив особую её ценность с давних времён.

