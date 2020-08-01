Актер назвал уважаемую профессию для подработки

Большинство россиян ищут подработку или уже имеют ее. Таковы результаты социального опроса, о которых пишет портал «Работа.ру». Сообщается, что наибольшей популярностью при выборе сферы подработки пользуется профессия водителя.

Актер Камиль Ларин в эфире НСН отметил ценность данной работы с давних времен.

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«Конечно, эта профессия всегда считалась уважаемой, извозчики, в хорошем смысле этого слова, всегда ценились на Руси, так чем это не заработок для любого взрослого человека», – сказал он.

Такого же мнения придерживается и лидер группы «Пилот» Илья Чёрт. Музыкант даже признался в эксклюзивном интервью НСН, что думал пойти в таксисты, когда в России начался карантин.

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