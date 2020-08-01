Актер назвал уважаемую профессию для подработки

«Конечно, эта профессия всегда считалась уважаемой, извозчики, в хорошем смысле этого слова, всегда ценились на Руси, так чем это не заработок для любого взрослого человека», – сказал он.

Такого же мнения придерживается и лидер группы «Пилот» Илья Чёрт. Музыкант даже признался в эксклюзивном интервью НСН, что думал пойти в таксисты, когда в России начался карантин.

