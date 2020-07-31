Ларин: Эльфы и гоблины среди нас

Камиль Ларин : «Я предполагаю, что эти люди не просто так называли себя эльфами или гоблинами. На самом деле, так и есть, и с этим нужно мириться, к этому нужно относиться толерантно. Эльфы и гоблины существуют, нужно просто иногда поднять свой взор, посмотреть на окружающих людей. Вот по статистике их получилось около одной тысячи, мне кажется, многие еще не дали о себе знать», – подметил он в беседе с НСН.