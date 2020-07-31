Ларин: Эльфы и гоблины среди нас
Актер Камиль Ларин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Для борьбы с пьянством за рулем массово внедрят «алкозамки»
До конца текущего года Минпромторг хочет внедрить массовое производство «алкозамков» в машины для борьбы с пьяными водителями. Прорабатывается вариант с их установкой на серийные модели на автозаводах. Алкозамки блокируют зажигания при выявлении паров алкоголя при выдохе.
Камиль Ларин : «Ох, как я это поддерживаю. Очень сложно многим людям удержаться после принятия алкогольных напитков и не сесть за руль. Потому что вот он, твой родной автомобиль стоит, и как же ты поедешь домой без него, а это неправильно. И алкозамки оградят всех участников дорожного движения – пешеходов, водителей – от человека, который принял алкоголь», – одобрил идею Камиль Ларин в эфире НСН.
Росстат разрешил называть себя эльфом или гоблином в рамках переписи населения
Росстат не станет «бороться» с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами. На предыдущей переписи таких шутников, по данным ведомства, было около одной тысячи на всю страну.
Камиль Ларин : «Я предполагаю, что эти люди не просто так называли себя эльфами или гоблинами. На самом деле, так и есть, и с этим нужно мириться, к этому нужно относиться толерантно. Эльфы и гоблины существуют, нужно просто иногда поднять свой взор, посмотреть на окружающих людей. Вот по статистике их получилось около одной тысячи, мне кажется, многие еще не дали о себе знать», – подметил он в беседе с НСН.
Большинство россиян сталкиваются с обманом при поиске работы
Почти две трети россиян, которые в данный момент ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального начальства. Согласно данным мониторинга HeadHunter, чаще всего работодатель указывает в вакансии заработную плату выше реальной.
Камиль Ларин : «Ровно как работодатель указывает завышенную зарплату, ровно так и сотрудник, придя на работу, будет меньше работать, чем обещал на собеседовании. Это российская действительность, так что в этом нет ничего предосудительного. Так что давайте успокоимся», – сказал он слушателям НСН.
Многие россияне не прочь подрабатывать водителями
Почти 80 процентов россиян хотели бы подрабатывать или уже имеют дополнительный источник дохода. Согласно результатам опроса от сервиса «Работа.ру», самым популярным направлением для этого стала работа водителем.
Камиль Ларин : «Конечно, эта профессия всегда считалась уважаемой, извозчики, в хорошем смысле этого слова, всегда ценились на Руси, так чем это не заработок для любого взрослого человека?» – подытожил в интервью НСН Камиль Ларин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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