«Кусок хорошего!»: Сказки обновили миллиардные рекорды российского кино
«Бременские музыканты» и «Холоп-2» уже превзошли ожидания экспертов по кассовым сборам. А мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым успешным в российской анимации.
В России в прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Картина успела отметиться рекордом еще до выхода на большие экраны.
24 января предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Результат картины стал рекордным со времен фильма «Вызова» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей.
В последнее время рекорды стали приятной традицией для российского кинематографа, кассовые сборы радуют создателей картин, а полные залы зрителей – кинотеатры.
СКАЗКИ: КУСОК ХОРОШЕГО
Основная борьба за зрителя сегодня развернулась между сказками – жанр, который пришелся россиянам как никогда по вкусу. Накануне фильм «Бременские музыканты» собрал 2,5 млрд рублей и обогнал «По щучьему велению» в списке самых кассовых российских фильмов, данные приводит ЕАИС.
Сказочные истории уверенно заняли половину позиций в топ-10 самых кассовых российских картин. А в топ-3 оказались «Чебурашка», «Холоп-2» и «Холоп».
Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов объяснил НСН, что сказки — важный кусок доброго и надежного прошлого, люди стараются передать их последующим поколениям, поэтому они так популярны у зрителя.
«Сказки — очень важный кусок хорошего, спокойного, доброго, надежного прошлого. Люди хотят передать его детям и внукам. Это очень талантливые истории, проверенные поколениями. Признаюсь, пока я ничего не видел, кроме “Чебурашки”: нет времени, к тому же, на мой взгляд, в этом есть некая конъюнктура», - рассказал он.
При этом режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН признался, что не ожидал, что кассовые сборы картины будут настолько серьезными.
«Вообще, никто не ожидал, что соберем больше двух миллиардов рублей в прокате. Ожидания были в районе одного миллиарда… Если бы меньше, то мы были бы разочарованы. Я не прекращая смотрю в ЕАИС… По-моему, фильм «По щучьему велению» уже шестой среди российских фильмов по кассовым сборам… Но как сравнивать с фильмами предыдущих лет? Тогда была конкуренция, а сейчас – нет…», - поскромничал он.
По его словам, авторы зрителя не обманули, а представили классическую сказку про Емелю – не фантазию на тему, как это бывает.
КОМЕДИИ: ХОЛОП ИЛИ…ХОЛОП-2
Лидером прошедших выходных стала комедия «Холоп-2», которая собрала 215,3 млн рублей. На второй строчке рейтинга «Бременские музыканты» (202 млн рублей). На третьем месте – военная драма «Воздух» режиссера Алексея Германа – младшего, которая собрала 140 млн рублей.
Сборы драмы «Воздух» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев не назвал провалом, но признался, что картина могла бы собрать и больше.
«Сейчас люди только отошли от новогодних праздников, возвращаются в рабочий ритм. И, наверное, ожидать того, что на военный фильм пойдут зрители в каком-то масштабном количестве, было бы достаточно странно», - объяснил он.
С комедиями все обстоит иначе, значит, и бить рекорды «Холопу-2» легче, заметил Исаев.
«То, что «Холоп» продолжает движение… Ему был задан очень сильный и мощный темп на новогодние праздники. Те, кто вернулись из поездок и путешествий и не успели посмотреть картину, пошли за этими яркими и веселыми эмоциями. Мы прекрасно понимаем, что комедия есть комедия, аудитория у нее всегда пошире, чем у более серьезного, драматического военного кино», - заключил эксперт.
Сразу после новогодних праздников Исаев говорил НСН, что «Холоп-2» и «Бременские музыканты» все-таки не догонят «Чебурашку» по кассовым сборам.
«Думаю, что “Бременские музыканты” вполне должны дойти до отметки 2,5 млрд рублей и перешагнуть ее. Что касается “Холопа-2”, он однозначно соберет 3 млрд рублей, насколько превысит эту цифру — посмотрим. При хорошем раскладе фильм вполне может дотянуться до 3,5 млрд рублей» , - прогнозировал он.
На данный момент «Бременские музыканты» по сборам уже перевалили за 2,6 миллиарда, а «Холоп-2» собрал чуть меньше 3,5 миллиарда. Вторая часть истории уже обогнала «Холопа», который собрал 3,1 миллиарда. Общие сборы «По щучьему велению» составили около 2,5 миллиарда рублей. Напомним, что «Чебурашка» собрал почти 7 миллиардов.
МУЛЬТФИЛЬМЫ: КАК В ГОЛЛИВУДЕ
Еще одним рекордсменом стал мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли». Анимационное приключение признано самым успешным фильмом франшизы и российской анимации в целом. Сборы картины на данный момент составили 960 миллионов, позади такие релизы, как «Три Богатыря на дальних берегах» (933 млн руб.), «Три Богатыря. Ход конем» (925 млн руб.), «Иван Царевич и Серый Волк» (621 млн руб.), «Финник» (443 млн руб.), «Коты Эрмитажа» (295 млн руб.) и другие.
Режиссер и мультипликатор Константин Бронзит, снявший пилотную картину серии – «Алеша Попович и Тугарин Змей» объяснил НСН, что у россиян появилась семейная традиция ходить на мультфильмы «Три богатыря» в новогодние праздники, как в Голливуде стало ритуалом посещать все фильмы от Disney.
«Есть целый ряд обстоятельств, которые повлияли на такие сборы. Первое – это традиция идти в кино на «Богатырей» на Новый год. Это стало семейной традицией, как в Голливуде стало традицией идти на новый фильм от Disney. Второй факт – санкционное давление влияет на наше кино положительно, людям нечего смотреть, кинотеатрам нечего показывать. То, что сейчас идет в кинотеатрах, пользуется повышенным спросом», - объяснил он очередной рекорд российского кинематографа.
Впереди еще один уикенд, который внесет свою лепту в рекорды российского кино.
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