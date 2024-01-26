«Кусок хорошего!»: Сказки обновили миллиардные рекорды российского кино

В России в прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Картина успела отметиться рекордом еще до выхода на большие экраны.

24 января предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Результат картины стал рекордным со времен фильма «Вызова» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей.

В последнее время рекорды стали приятной традицией для российского кинематографа, кассовые сборы радуют создателей картин, а полные залы зрителей – кинотеатры.

СКАЗКИ: КУСОК ХОРОШЕГО

Основная борьба за зрителя сегодня развернулась между сказками – жанр, который пришелся россиянам как никогда по вкусу. Накануне фильм «Бременские музыканты» собрал 2,5 млрд рублей и обогнал «По щучьему велению» в списке самых кассовых российских фильмов, данные приводит ЕАИС.

Сказочные истории уверенно заняли половину позиций в топ-10 самых кассовых российских картин. А в топ-3 оказались «Чебурашка», «Холоп-2» и «Холоп».