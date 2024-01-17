Певцов раскритиковал фильмы «По щучьему велению» и «Бременские музыканты»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в разговоре с NEWS.ru назвал некачественными российские фильмы «По щучьему велению» и «Бременские музыканты».

Он пояснил, что обе истории не оригинальные, «из нашего советского прошлого».

«И если «По щучьему велению» такой изврашенный, вывернутая наизнанку попытка рассказать русские сказки, то «Бременские музыканты» - это просто какая-то попытка переиначить наш известный блестящий советский мультфильм 1969 года», - считает Певцов.
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Собеседник издания также отметил плохое качество фильмов, а также посетовал на то, что, глядя на кассовый успех картин, складывается впечатление, что российский зритель стал неразборчив.

«Человек, который заплатил деньги, он не хочет чувствовать себя идиотом. И он будет смотреть до конца, будет мучиться и будет пытаться понять, что же в этом фильме хорошего, что так зазывают на него телевизор и все на него бегом бегут», - добавил он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил трехмиллиардные сборы «Холопа-2».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:КиноДмитрий Певцов

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