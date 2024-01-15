«Выстрел в голову»: Шнейдеров объяснил трехмиллиардные сборы «Холопа-2»
Кинотеатры в январе сделали ставку на «Холопа» и «Бременских музыкантов», сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров, посетовав, что новые «Три богатыря» существенно уступили этим картинам по сборам.
Рекордные сборы фильма «Холоп-2» связаны с отсутствием достойных конкурентов, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Комедия Клима Шипенко «Холоп-2» собрала в прокате уже более 3,1 млрд рублей, обошла первый «Холоп» (сборы 3,082 млрд рублей) и вышла на второе место в списке самых кассовых российских фильмов вслед за «Чебурашкой» (6,7 млрд рублей).
«В кинотеатрах сейчас идет два с половиной фильма, "Холоп-2" и "Бременские музыканты", смотреть больше нечего. Все остальные фильмы сняли, чтобы во всех кинотеатрах запустить эти две картины на все сеансы, так что их успех неудивителен. Такая политика кинотеатров - это своеобразный выстрел в голову. Приличного кино в прокате нет, поэтому такие сборы. "Холоп" - это продюсерская история. Выстрелил первый фильм, так зачем мучиться, изобретая что-то новое. Скорее всего, будет и третий», - сказал Шнейдеров.
При этом он назвал катастрофой разницу в сборах между фильмами «Холоп-2» и новыми «Тремя богатырями».
«Разница в сборах между первым и третьим фильмом в три раза. Это говорит о катастрофе отечественного кинопроката. Может быть разница в 10-20%. Если первый фильм собирает пять миллиардов, второй – четыре, а третий три, - это нормально, но то, что "Холоп" собрал 3 млрд, а "Три богатыря" - 600 тысяч, - это чудовищно, а все остальные уступили этим фильмам в десятки раз. Такого не должно быть в нормальном кинопрокате», - заключил собеседник НСН.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев ранее говорил НСН, что при хорошем раскладе «Холоп-2» может собрать в прокате 3,5 млрд рублей. По данным ЕАИС, фильм «Бременские музыканты» собрал на сегодня 2,3 млрд рублей , а «Три богатыря и Пуп Земли» - 879 млн рублей.
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