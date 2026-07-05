Отряд кораблей ТОФ России прибыл в Китай на учения
Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в воскресенье прибыл на военно-морскую базу Циндао в китайской провинции Шаньдун для участия в совместных с КНР учениях «Морское взаимодействие-2026». Об этом сообщают РИА Новости.
В пресс-службе ТОФ уточнили, что активная фаза маневров в акватории Желтого моря продлится с 6 по 13 июля. Представители флота рассказали, что в ходе учений российские и китайские моряки при поддержке морской авиации отработают организацию спасательных операций, задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также проведут совместные артиллерийские стрельбы.
Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в маневрах примут участие эскадренные миноносцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка проекта «Юань», универсальное судно снабжения «Кэкэсилиху» и спасательное судно «Янчэнху».
Ранее отряд кораблей военно-морских сил НОАК побывал во Владивостоке с деловым заходом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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